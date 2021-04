Mondiali di Qatar 2022, possibile colpo di scena: niente Amazon ma esclusiva RaiHDblog.it (Di venerdì 9 aprile 2021) La serie A dal prossimo anno andrà incontro a una rivoluzione storica, con Sky che arretra e DAZN che si è aggiudicata il pacchetto principale per il prossimo triennio e inaugurerà una nuova era del calcio, non più trasmesso principalmente via satellite, ma in streaming. Per quanto riguarda i Mondiali in Qatar del 2022, invece, l’assegnazione sembrava dovesse essere un mix di tradizione e innovazione: le voci circolanti fino a poche ore fa davano per scontato che, oltre alla Rai, sulla scena avrebbe dovuto fare il suo ingresso Amazon, che si sta dimostrando sempre più interessata al calcio anche nel nostro Paese, e ha già messo le mani su 16 partite in esclusiva a stagione della Champions League fino al 2024. Il Sole 24 Ore, tuttavia, ha riportato in giornata e con convinzione ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 9 aprile 2021) La serie A dal prossimo anno andrà incontro a una rivoluzione storica, con Sky che arretra e DAZN che si è aggiudicata il pacchetto principale per il prossimo triennio e inaugurerà una nuova era del calcio, non più trasmesso principalmente via satellite, ma in streaming. Per quanto riguarda iindel, invece, l’assegnazione sembrava dovesse essere un mix di tradizione e innovazione: le voci circolanti fino a poche ore fa davano per scontato che, oltre alla Rai, sullaavrebbe dovuto fare il suo ingresso, che si sta dimostrando sempre più interessata al calcio anche nel nostro Paese, e ha già messo le mani su 16 partite ina stagione della Champions League fino al 2024. Il Sole 24 Ore, tuttavia, ha riportato in giornata e con convinzione ...

