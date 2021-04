Meteo d’Aprile estremo | fa paura l’ESTATE 2021 Di cosa? CALDO

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 9 aprile 2021) Aprile a sprazzi estivo, è successo spesso anche gli ultimi anni.Siamo reduci da un’ondata di gelo tardiva d’intensità eccezionale e solo una settimana fa eravamo invece alle prese colda quasi anticipo d’estate. Gli sbalzi termici in questo periodo possono raggiungere livelli davvero impressionanti. Gli ultimi anni insegnano che sono sempre più ricorrenti i mesi di aprile caratterizzati da fiammate diestivo incredibili, ma al tempo stesso non sono mancati ritorni di gelo e neve eccezionali, come accadde per esempio nel 2003. Il pensiero al 2003 corre molto rapidamente alla mente anche in merito alestrema diatroce. Quest’anno si è avuta un’ondata di gelo tardiva molto simile, ma non necessariamente ciò significa che ci aspetta un’estate rovente al pari di quella folle di quasi vent’anni ...