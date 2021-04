Luis Alberto stringe i denti | vuole esserci anche col Verona

(Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo aver stretto icon lo Spezia,nel match contro il: le sue condizioni Le condizioni disono senza alcun dubbio uno degli argomenti maggiormente importanti di questi ultimi giorni. Lo spagnolo ha stretto isabato scorso con lo Spezia e oracontro il. Come riportato da Il Tempo, il Mago continua a lavorare senza alcun sosta in compagnia di Ruben Pons Aliaga, il suo fisioterapista di fiducia, conosciuto ai tempi del Liverpool. Il recupero sembra procedere spedito e il giocatore ha dimostrato dedizione e attaccamento alla maglia....

Ultime Notizie dalla rete : Luis Alberto

dà segnali incoraggianti: la condizione non è ancora delle migliori ma in vista del prossimo incontro con il Verona dovrebbe riuscire a partire dal primo minuto risolvendo un bel problema ...LAZIOVERONA - Il Mago prova a fare un'altra magia., dopo il recupero - lampo che gli ha consentito di scendere in campo contro lo Spezia , ha poi pagato l'inevitabile dazio del ...SOCIAL LUIS ALBERTO LAZIO – Luis Alberto ha recuperato dopo il piccolo infortunio alla caviglia della scorsa settimana. Nonostante la distorsione, lo spagnolo ha voluto esserci a tutti i costi contro ...Luis Alberto ci sarà domenica in campo nella gara contro il Verona. Lo spagnolo ha stretto i denti nel match vinto contro lo Spezia e a fine gara ha mostrato sui social la caviglia: gonfia e piuttosto ...