Isola, Akash e Tommaso Zorzi pronti al confronto in studio (Di venerdì 9 aprile 2021) Tommaso Zorzi si prepara a un confronto con Akash Kumar nella prossima puntata de L’Isola dei Famosi. Nelle scorse settimane l’ex naufrago e l’opinionista si erano scontrati, prima in collegamento, poi sui social. Dopo l’addio al reality, il modello aveva criticato aspramente Zorzi, pubblicando alcune chat su Instagram e attaccandolo. Ora, a distanza di settimane dallo scontro in diretta tv, i due potrebbero avere un confronto. A svelarlo è stato proprio Akash che ha commentato un post che riguarda Punto Z il programma condotto sul web da Tommaso che parla proprio dell’Isola dei Famosi. “Ci vediamo lunedì, Pazzesca Milano”, ha scritto Akash, riferendosi al soprannome che Zorzi si era ... Leggi su dilei (Di venerdì 9 aprile 2021)si prepara a unconKumar nella prossima puntata de L’dei Famosi. Nelle scorse settimane l’ex naufrago e l’opinionista si erano scontrati, prima in collegamento, poi sui social. Dopo l’addio al reality, il modello aveva criticato aspramente, pubblicando alcune chat su Instagram e attaccandolo. Ora, a distanza di settimane dallo scontro in diretta tv, i due potrebbero avere un. A svelarlo è stato proprioche ha commentato un post che riguarda Punto Z il programma condotto sul web dache parla proprio dell’dei Famosi. “Ci vediamo lunedì, Pazzesca Milano”, ha scritto, riferendosi al soprannome chesi era ...

salvatored3ll : non trovo persone più inutili di akash e daniela martani per l’isola. #isola - norabbeauty : Non ho appena letto che Akash e la Martani hanno detto che Andrea Cerioli è “antipatico, stratega e si ritocca le f… - ElisaDiGiacomo : Isola, Akash e Martani contro Cerioli, lei: 'A me non piace per niente' - IsaeChia : #Isola 15, Daniela Martani e Akash Kumar in diretta social contro Andrea Cerioli: “Stretega, di concreto non fa un… - giusycuccaro02 : Ma amore akash quando stava sull’isola Andrea lui stava a casa sul divano perché cacciato via dal pubblico cazzarol… -