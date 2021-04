Infermieri no vax in una casa di riposo a Fiano Romano: 5 anziani morti, ipotesi omicidio colposo (Di venerdì 9 aprile 2021) Infermieri no vax in una casa di riposo a Fiano Romano. Salgono a cinque le morti di anziani nella casa di riposo di Fiano Romano. La Procura di Rieti indaga sulla vicenda, nessun nome è iscritto nel registro degli indagati, ma gli investigatori stanno la valutando la posizione degli operatori sanitari che avrebbero rifiutato il vaccino. A portare il virus nella struttura un’operatrice. omicidio colposo è l’ipotesi di reato sulla quale indaga la Procura di Rieti per alcune morti sospette di anziani, almeno cinque, ospiti di una casa di riposo e riabilitazione nel Comune di ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 9 aprile 2021)no vax in unadi. Salgono a cinque ledinelladidi. La Procura di Rieti indaga sulla vicenda, nessun nome è iscritto nel registro degli indagati, ma gli investigatori stanno la valutando la posizione degli operatori sanitari che avrebbero rifiutato il vaccino. A portare il virus nella struttura un’operatrice.è l’di reato sulla quale indaga la Procura di Rieti per alcunesospette di, almeno cinque, ospiti di unadie riabilitazione nel Comune di ...

