(Di venerdì 9 aprile 2021) Isono a voce di popolo una delle serie animate più apprezzate di sempre. Quante mattinate prima di entrare alle elementari abbiamo passato con il latte e i. Ai giorni nostri però la serie animata non basta più, ed infatti Microids ha annunciato già dallo scorso anno di aver acquistato la licenza per produrre videogiochi dei. Il Publisher francese ha finalmente annunciato che The Smurfs Mission Vileaf uscirà nel corso del2021 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. I: The Smurfs Mission Vileaf La OSome Studio ha sviluppato The Smurfs Mission Vileaf che però sembra essere solo il primo punto di approdo di un progetto che prevede molti sviluppi. Quindi si configura solamente il primo di una lunga serie di giochi dedicati ai celebri personaggi dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Puffi tornano

I Puffi tornano con un nuovo videogioco intitolato The Smurfs Mission Vileaf, in arrivo entro fine anno su PC, Switch, PS4 e Xbox One.