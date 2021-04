Ghostbusters | Legacy | Hasbro presenta i mini-puft da collezione

Leggi su movieplayer

(Di sabato 10 aprile 2021)ha messo in vendita unadi riproduzioni di, i personaggi che debutteranno in. Il video diche ha svelato l'esistenza deiè diventato rapidamente virale eha ora rivelato che saranno in vendita delle piccole riproduzioni delle simpatiche creature. Nel video si mostravano le versioni ridotte del famoso omino dei marshmallow mentre entrano in azione in un supermercato.hato ora online le immagini delle riproduzioni deiche verranno messe in vendita al prezzo di 5.39 dollari all'interno di una confezione in stile barattolo di ...