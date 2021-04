“Finalmente” Una bellissima notizia per Benedetta Parodi | la foto dice tutto Per lei una gioia enorme

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 aprile 2021) L’annuncio diè di quelli che rischiarano l’anima. Lo ha fatto attraverso il suo profilo Instagram. E in questo modo ha voluto informare tutti i suoi follower. Non è la prima volta che la giornalista utilizza i social per comunicare quello che sta facendo. Tantissimi gli scatti sul suo profilo Instagram che raccontano ricordi, ricette e momenti felici condivisi con le persone care. In questo caso la persona cara è la sua mamma. Sul suo accountha postato unache la ritrae sorridente e abbracciata alla donna. Infatti “Zia Bene” è felicissima perché la mamma ha appena ricevuto anche la seconda dose del vaccino anti Covid. Ovviamente, si tratta di unamolto positiva perché, come sottolinea anche la giornalista, d’ora in poi potrà ...