Fedez attaccato e ridicolizzato, la sua risposta travolge il web (Di venerdì 9 aprile 2021) Fedez si espone sempre tanto e il web lo appoggia e lo sostiene e lui sa che il seguito che ha sempre totale. In ogni caso non si nasconde mai e le sue idee le rende ben chiare a tutti, a prescindere dalle conseguenze. Fedez attaccato da Pillon Da qualche giorno tiene banco uno scambio molto vivace di battute tra Fedez e Pillon a proposito del Ddl Zan. Simone Pillon parlamentare della Lega, qualche giorno fa aveva scritto così: "Fortunaz che oggi Fedez ci spiegaz cosa è successo ieriz in commissionez". Fedez, a sua volta, gli aveva risposto: "Si può esprimere un pensiero in maniera civile senza che un senatore della Repubblica si metta a prenderti per il c…?". E, ancora: "Com'era quella cosa su Elodie e il rispetto? Argomentazioni da vero Senatore comunque. E anche oggi ...

