Due gatti e una ciotola del latte | video

Questo tenerissimo filmato ha già fatto il giro del web: quando ai due gattini di casa viene posta davanti una ciotola di latte, i due iniziano a contendersela. Entrambi la vorrebbero tutta per sé, ma nessuno dei due è intenzionato ad arrendersi. Ha inizio così una vera e propria guerra, che finisce, però, col concludersi nel migliore dei modi. Chi l'ha detto che i gatti non sanno essere generosi?

Guarda tutti i video divertenti

Gatto sportivo si tiene in forma, facendo gli addominali video
Addominali e piegamenti non lo spaventano. Su e giù, sdraiato al suolo ...

