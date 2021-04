Covid, zona rossa in tutta la provincia di Palermo (Di venerdì 9 aprile 2021) Considerata la repentina evoluzione dei contagi e la diffusione delle varianti del Covid, in tutta la provincia, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha appena firmato un’ordinanza che dispone la zona rossa in tutti i Comuni della Città metropolitana di Palermo. L’efficacia del provvedimento partirà da domenica 11 e cesserà giovedì 22 aprile. Stesse il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie. Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 9 aprile 2021) Considerata la repentina evoluzione dei contagi e la diffusione delle varianti del, inla, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha appena firmato un’ordinanza che dispone lain tutti i Comuni della Città metropolitana di. L’efficacia del provvedimento partirà da domenica 11 e cesserà giovedì 22 aprile. Stesse il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie.

