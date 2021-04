Corte di Strasburgo: «L’obbligo vaccinale non viola i diritti umani» (Di venerdì 9 aprile 2021) L’obbligo vaccinale non è un sopruso, anzi: è una necessità, nelle società democratiche. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza che ha chiuso il ricorso presentato da alcune famiglie della Repubblica Ceca contro l’obbligo di vaccinare i figli, imposto dallo Stato. In un caso, i genitori hanno ricevuto una multa, mentre, in molti altri, non hanno potuto mandare i figli alla scuola dell’infanzia. Secondo le famiglie che hanno presentato il ricorso, si tratta di una mancanza di rispetto per la vita privata. Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 aprile 2021) L’obbligo vaccinale non è un sopruso, anzi: è una necessità, nelle società democratiche. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza che ha chiuso il ricorso presentato da alcune famiglie della Repubblica Ceca contro l’obbligo di vaccinare i figli, imposto dallo Stato. In un caso, i genitori hanno ricevuto una multa, mentre, in molti altri, non hanno potuto mandare i figli alla scuola dell’infanzia. Secondo le famiglie che hanno presentato il ricorso, si tratta di una mancanza di rispetto per la vita privata.

