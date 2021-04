Conto corrente cointestato: detrazione Irpef a metà, ecco perché (Di venerdì 9 aprile 2021) Lo scorso 26 febbraio 2021, con la sentenza n. 104/21, la Commissione Tributaria provinciale di Perugia si è espressa sulla detraibilità Irpef dei pagamenti effettuati da Conto corrente cointestato, e in particolare da un versamento effettuato da uno dei due intestatari per la previdenza complementare, per la quale sono deducibili dal reddito contributi fino a 5.164,57 euro annui (se vuoi un ulteriore approfondimento in materia ti consiglio questo articolo). In sede di dichiarazione dei redditi, relativo al periodo d’imposta 2015, il contitolare del Conto aveva pertanto effettuato la detrazione fiscale per intero, ma l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto la detrazione solo al 50%, proprio perché il prelievo era stato effettuato da un ... Leggi su risparmioggi (Di venerdì 9 aprile 2021) Lo scorso 26 febbraio 2021, con la sentenza n. 104/21, la Commissione Tributaria provinciale di Perugia si è espressa sulla detraibilitàdei pagamenti effettuati da, e in particolare da un versamento effettuato da uno dei due intestatari per la previdenza complementare, per la quale sono deducibili dal reddito contributi fino a 5.164,57 euro annui (se vuoi un ulteriore approfondimento in materia ti consiglio questo articolo). In sede di dichiarazione dei redditi, relativo al periodo d’imposta 2015, il contitolare delaveva pertanto effettuato lafiscale per intero, ma l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto lasolo al 50%, proprioil prelievo era stato effettuato da un ...

