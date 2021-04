AstraZeneca, l’Europa si divide anche sulla seconda dose: regole diverse da Paese a Paese (Di venerdì 9 aprile 2021) Questa settimana ha segnato una svolta per quanto riguarda la somministrazione del vaccino AstraZeneca in Europa, la cui distribuzione verrà limitata nella maggior parte dei Paesi alle fasce più adulte della popolazione: solo agli over 60 e fino ai 79 anni in Italia, Spagna e Germania, agli over 55 in Francia e Belgio e a partire dai 30 anni nel Regno Unito. Ma il cambio di passo, deciso con criteri diversi a seconda del Paese dopo le comunicazioni dell’Ema sulla possibile relazione tra i “casi rari di trombosi” e l’inoculazione del vaccino a vettore virale, arriva a campagna avviata: il rimedio di Oxford è stato già ampiamente utilizzato in Europa. In Italia infatti circa un milione e duecentomila persone, tra docenti, forze dell’ordine e altre categorie prioritarie, hanno ricevuto la prima ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 aprile 2021) Questa settimana ha segnato una svolta per quanto riguarda la somministrazione del vaccinoin Europa, la cui distribuzione verrà limitata nella maggior parte dei Paesi alle fasce più adulte della popolazione: solo agli over 60 e fino ai 79 anni in Italia, Spagna e Germania, agli over 55 in Francia e Belgio e a partire dai 30 anni nel Regno Unito. Ma il cambio di passo, deciso con criteri diversi adeldopo le comunicazioni dell’Emapossibile relazione tra i “casi rari di trombosi” e l’inoculazione del vaccino a vettore virale, arriva a campagna avviata: il rimedio di Oxford è stato già ampiamente utilizzato in Europa. In Italia infatti circa un milione e duecentomila persone, tra docenti, forze dell’ordine e altre categorie prioritarie, hanno ricevuto la prima ...

