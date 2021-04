Alberto Angela | «Gli anni non portano saggezza | ma errori fatti con stile»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 9 aprile 2021) Puntuali, dopo gli auguri, sono arrivati i ringraziamenti. «Carissimi, mi ha molto sorpreso ed emozionato vedere quanti messaggi avete diffuso in rete attraverso post e tweet per augurarmi il buon compleanno. Il vostro affetto mi ha davvero commosso. Non finirò mai di ringraziarvi per la stima e la fiducia che riponete in me, nel mio lavoro e anche nella meravigliosa squadra che mi affianca», ha cominciato Alberto Angela, pubblicando su Facebook un suo ritratto, scattato da Barbara Ledda.