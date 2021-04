Tumori: l'ospedale a casa del malato, al via progetto 'OncoHome' (Di giovedì 8 aprile 2021) Milano, 8 apr. (Adnkronos Salute) - L'ospedale entra a casa del malato di cancro grazie a?'OncoHome', un progetto pilota rivolto a pazienti con tumore solido avanzato o metastatico che seguono una terapia orale. Il servizio prevede la gestione in teleassistenza per il 70% dei malati e visite a domicilio per il restante 30%. Capofila dell'iniziativa è l'Istituto nazionale Tumori (Int) di Milano, che insieme all'Irccs ospedale San Raffaele del capoluogo lombardo e all'Asst di Cremona seguirà a domicilio 300 pazienti (100 assistiti dall'Int, 100 dal San Raffaele e 100 da Cremona), sotto l'egida dell'Aiom, Associazione italiana di oncologia medica. OncoHome - spiega una nota - è stato reso possibile grazie a una campagna di raccolta fondi alla quale hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Milano, 8 apr. (Adnkronos Salute) - L'entra adeldi cancro grazie a?'', unpilota rivolto a pazienti con tumore solido avanzato o metastatico che seguono una terapia orale. Il servizio prevede la gestione in teleassistenza per il 70% dei malati e visite a domicilio per il restante 30%. Capofila dell'iniziativa è l'Istituto nazionale(Int) di Milano, che insieme all'IrccsSan Raffaele del capoluogo lombardo e all'Asst di Cremona seguirà a domicilio 300 pazienti (100 assistiti dall'Int, 100 dal San Raffaele e 100 da Cremona), sotto l'egida dell'Aiom, Associazione italiana di oncologia medica.- spiega una nota - è stato reso possibile grazie a una campagna di raccolta fondi alla quale hanno ...

Advertising

chiadaina : Portare l’ospedale a casa delle persone con un tumore. Il progetto Oncohome, sviluppato da Int Milano, Ospedale San… - francescomila18 : RT @dukana2: Ci fanno avvelenare e ci fanno crepare di #cancro petrolifero in #Basilicata ??ma vuoi mettere!! Una giornata di “porte aperte”… - dukana2 : RT @dukana2: Ci fanno avvelenare e ci fanno crepare di #cancro petrolifero in #Basilicata ??ma vuoi mettere!! Una giornata di “porte aperte”… - theskindesigner : RT @dukana2: Ci fanno avvelenare e ci fanno crepare di #cancro petrolifero in #Basilicata ??ma vuoi mettere!! Una giornata di “porte aperte”… - MedMedicine : OncoHome, l’ospedale a casa del paziente oncologico -