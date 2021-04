Tennis | Toni Nadal torna nel circuito | allenerà Felix Auger-Aliassime

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 aprile 2021)nel. Non per allenare il nipote Rafa, ma per entrare nello staff di. Come riportato da Marca ilta canadese ha annunciato ad alcuni media l’ingaggio dello zio del 20 volte vincitore Slam. Un accordo che non prevede una presenza fissa, ma soltanto nei tornei più importanti. A cominciare dal Masters 1000 di Montecarlo, primo grande appuntamento sul rosso della stagione., che resta direttore della RafaAcademy, ha convinto il giovane talento classe 2000 con i suoi metodi di lavoro proprio durante una delle sue numerose sortite a Maiorca. Da qui la nuova partnership. Ziosi rimette in gioco nel ...