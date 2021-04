Sport in tv oggi giovedì 8 aprile | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 aprile 2021) Anche se il weekend è solamente alle porte, sarà unricchissimo diivi. Tanto calcio, tennis e basket nella giornata odierna, ma non solo. Per quanto riguarda il calcio ci divideremo tra Europa League, con Ajax-Roma, quindi le Coppe sudamericane nella notte. Il basket proporrà Eurolega e Champions League, mentre il tennis scenderà in campo a Cagliari, Charleston e Bogotà. Non mancherà il ciclismo con il Giro dei Paesi Baschi, quindi vedremo i Campionati Europei di sollevamento pesi, senza dimenticare le qualificazioni ad Euro 2022 di futsal e le freccette in serata. Di seguito l’elencodegliivi di...