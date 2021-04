Sorriso grande: testo e significato del brano di Alessandra Amoroso (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo “Piume”, è uscito il secondo singolo di Alessandra Amoroso dal titolo “Sorriso grande”. Ecco il testo e il significato del brano Alessandra Amoroso ritorna alla grande con ben due singoli pronti a scalare le classifiche: “Piuma” e “Sorriso grande“. Il primo, nato dalla penna di Alessandra Amoroso in collaborazione con Davide Petrella, nasce da un’urgenza di comunicare due stati d’animo che accomunano, soprattutto in questo periodo storico, tantissime persone: paura e di solitudine. Se aggiungiamo a queste emozioni anche il dolore per la fine di una storia d’amore, possiamo avere due reazioni: o ci si abbatte totalmente oppure si rinasce dalle ... Leggi su zon (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo “Piume”, è uscito il secondo singolo didal titolo “”. Ecco ile ildelritorna allacon ben due singoli pronti a scalare le classifiche: “Piuma” e ““. Il primo, nato dalla penna diin collaborazione con Davide Petrella, nasce da un’urgenza di comunicare due stati d’animo che accomunano, soprattutto in questo periodo storico, tantissime persone: paura e di solitudine. Se aggiungiamo a queste emozioni anche il dolore per la fine di una storia d’amore, possiamo avere due reazioni: o ci si abbatte totalmente oppure si rinasce dalle ...

Advertising

AmorosoOF : A tra poco con il nostro evento streaming per tutti coloro che hanno presalvato 'Piuma' e 'Sorriso grande' entro il… - AmorosoOF : 'Sorriso grande” per me è una canzone di consapevolezze e speranza e mi auguro che da questo momento lo possa esser… - OndeFunky : Sorriso grande. Salutarsi così con la speranza e il pop dentro al cuore #AmorosoDriveIn - louehthetommo_ : RT @icvarusfvlls: vi immaginate Louis che sorride per quello che stiamo facendo per lui? i suoi occhi rimpicciolirsi per quanto è grande i… - GelsominoNoemi : LO SAI CHEEEE, DOPO LA NOTTE C’È UN SORRISO GRANDE ?? ????#Queenisback ??#Spostatevi @AmorosoOF #SorrisoGrande #Piuma -