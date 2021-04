Regione Marche | da piccola locomotiva a uno degli ultimi vagoni

(Di giovedì 8 aprile 2021) Dinamica demografica durante la pandemia Covid-19. Eravamo ladel Centro Italia, ora ci ritroviamo tra glidel convoglio nazionale. È vero che di questi tempi le locomotive sbuffano. Il modello lombardo per l’Italia si è un po’ appannato; l’esempio tedesco per l’Europa è ormai un caso “al contrario”. Ma resta il fatto che per la– e per altri pezzi dell’Italia centrale – è iniziata una nuova fase, tutt’altro che positiva. Il recente rapporto Svimez parla senza giri di parole di un secondo Mezzogiorno. È una pessima notizia per il Centro Italia; ma è una cattiva notizia per tutti gli italiani, al di sopra o al di sotto della linea del Po. La frattura Nord-Sud che ha segnato i 150 anni di unità nazionale non si è ricomposta. Anzi. Si è ...

Advertising

ladyonorato : Dopo il Piemonte, anche la Regione #Marche a guida @LegaSalvini adotta ufficialmente il protocollo di cure domicili… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni delle #Marche #Coronavirus #COVID19 - tdg_trekking : RT @RisorseCoop: Voglia di una vacanza? Immergetevi nella natura! Vi proponiamo questi pacchetti organizzati in collaborazione con Viaggi e… - martarossi56 : RT @RisorseCoop: Voglia di una vacanza? Immergetevi nella natura! Vi proponiamo questi pacchetti organizzati in collaborazione con Viaggi e… - 60019 : Dalla Regione Marche -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Marche

Ma resta il fatto che per la- e per altri pezzi dell'Italia centrale - è iniziata una nuova fase, tutt'altro che positiva. Il recente rapporto Svime z parla senza giri di parole di un ...... Basilicata, Lazio, Liguria,, Molise, Sardegna, Umbria, Veneto e le province autonome di ... Oggi l'indice Rt inè attorno allo 0,80". E per quanto riguarda l'incidenza si è passati dal ...con 8 Regioni sopra soglia per l’area medica e 14 sopra soglia per le terapie intensive. Per queste ultime preoccupa il superamento del 50% in Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Marche ...Ma resta il fatto che per la regione Marche – e per altri pezzi dell’Italia centrale – è iniziata una nuova fase, tutt’altro che positiva. Il recente rapporto Svime z parla senza giri di parole di un ...