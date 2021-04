Incendi: fiamme in un'azienda orafa nell'Aretino (Di giovedì 8 aprile 2021) Un Incendio si è sviluppato in un'azienda orafa a Levane (Arezzo), vicino ai fabbricati industriali distrutti da un rogo il 2 aprile scorso. Sul posto i vigili del fuoco con squadre da Montevarchi, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 aprile 2021) Uno si è sviluppato in un'a Levane (Arezzo), vicino ai fabbricati industriali distrutti da un rogo il 2 aprile scorso. Sul posto i vigili del fuoco con squadre da Montevarchi, ...

Ultime Notizie dalla rete : Incendi fiamme Incendi: fiamme in un'azienda orafa nell'Aretino Una densa colonna di fumo si erge dal capannone e le fiamme sono visibili a distanza. Nelle vicinanze non ci sono abitazioni. . 8 aprile 2021

Tirolo, a fuoco il tetto di una casa: due intossicati Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme, la Croce bianca e i carabinieri. Tags incendi Tirolo

Un incendio si è sviluppato in un'azienda orafa a Levane (Arezzo), vicino ai fabbricati industriali distrutti da un rogo il 2 aprile scorso. (ANSA)

Fiamme anche alla Lem Industries dopo il rogo a Valentino Shoes Arezzo, 8 aprile 2121 - A pochi giorni dal rogo di Levane che ha devastato la Valentino Shoes, nello stesso luogo scoppia nuovamente un incendio. Stavolta a essere attaccata dalle fiamme è la Lem Indu ...

