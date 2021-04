(Di giovedì 8 aprile 2021) Il palco dell'Ariston sembra aver dato certezze importanti a Zlatan. Il fuoriclasse svedese del Milan, infatti, è pronto a fare nuove esperienze extracalcistiche, dopo la presenza al Festival di Sanremo a fianco di Amadeus e Fiorello come co-conduttore. L'attaccante ha spiegato che nei prossimi mesi sarà impegnato da una nuova avventura, stavolta da: occuperà ildi Antivirus neldilo ha reso noto con un post sui propri canali social.caption id="attachment 1090729" align="alignnone" width="1024" ZlatanMilan (Getty Images)/captionPRECEDENTENon sarebbe il primo caso di sportivo che recita. Da poco sono emerse le prime clip di Space Jam 2, in cui il campione di ...

ExDaNieL1997 : #Ibrahimovic diventa attore... #progetto. - ItaSportPress : Ibrahimovic diventa attore: avrà un ruolo nel nuovo film di Asterix e Obelix - - CalcioWeb : Zlatan #Ibrahimovic diventa... attore. L'annuncio è arrivato direttamente dal calciatore svedese - sportface2016 : Zlatan #Ibrahimovic diventa attore: reciterà nel nuovo film di #Asterix e #Obelix - GoalItalia : Ibrahimovic diventa attore: sarà nel cast del nuovo film di 'Asterix e Obelix' ??

