Horizon Automotive | una piattaforma intelligente per il cliente

Italpress

mette online una nuova piattaforma dove, 24h/7gg, al centro della navigazione, ci sono green e mobilità del futuro. La novità/offerta? Per ogni contratto, in omaggio un Welcome ...Se si vuole la massima flessibilità nella personalizzazione del veicolo a noleggio, e questa non è presente tra le offerte e i pacchetti a disposizione, attraverso il configuratoree inviando ...Horizon Automotive mette online una nuova piattaforma dove, 24h/7gg, al centro della navigazione, ci sono green e mobilità del futuro. La ...Horizon è la prima azienda in Italia a dare la possibilità al cliente di scegliere, in maniera geolocalizzata, servizi personalizzati di mobilità e vederne subito l'impatto sul canone di noleggio ...