Elisabetta II ignora Carlo | William nuovo Re?

(Di giovedì 8 aprile 2021) Un sondaggio di Deltapoll rivela che per i britannici a salire sul trono dopoII dovrebbe essere, non. Chi preferirebbero i più giovani? Intanto Emanuele Filiberto di Savoia ha commentato l’intervista di Harry e Meghan a Oprah Winfrey. Cos’ha detto il principe, in giuria ad “Amici 2021”? Il successore diII? Per gli inglesi dovrebbe essere il nipote, non il figlio. È quello che Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta ignora

SoloDonna.it

... Massimo Misiti, Anna Laura Orrico, Elisa Scutellà,Barbuto, Giuseppe D'Ippolito, Paolo ... con tabelle di patologie non concordanti con quelle nazionali e di cui sila provenienza, ...... Massimo Misiti, Anna Laura Orrico, Elisa Scutellà,Barbuto, Giuseppe D'Ippolito, Paolo ... con tabelle di patologie non concordanti con quelle nazionali e di cui sila provenienza, ...Il primogenito di Carlo e Diana è in testa con il 47% di preferenze rispetto al 27% del padre Carlo (il primo in linea di successione), nonostante i numerosi tentativi di quest’ultimo per migliorare ...E l'attuale primo ministro Tory come "un maiale ignorante".