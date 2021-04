Draghi | Erdogan? Ha umiliato von der Leyen Un dittatore di cui si ha bisogno

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 8 aprile 2021) “è undi cui si ha. Non condivido affatto il comportamento di. E’ stato un comportamento di cui mi dispiace moltissimo per l’umiliazione che la presidente della Commissione Ue, Von der, ha dovuto subire”. Lo ha detto il premier Mario, interrogato durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi sul gesto di discriminazione che il presidente turco ha riservato al presidente della Commissione europea. “Con questi chiamiamoli dittatori bisogna essere franchi nell’espressione della visione della società ma pronti a cooperare per gli interessi del Paese. Bisogna trovare l’equilibrio giusto”. Sulle sue parole in Libia: “Sono consapevole di essere stato criticato, ma l’Italia è l’unico ad avere corridoi umanitari con la Libia. Questi temi sono ...