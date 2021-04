Deathloop non uscira a maggio, rinviato! Nuova data di uscita per l'ennesimo rinvio del 2021 (Di giovedì 8 aprile 2021) Deathloop non uscirà il 21 maggio. Il titolo di Arkane Studios (Dishonored, Prey) è l'ennesimo rinvio di questo 2021 ma fortunatamente avremo il gioco comunque entro la fine dell'anno. Gli sviluppatori hanno annunciato la Nuova data di uscita, il 14 settembre 2021, spiegando anche la propria decisione attraverso le parole del game director, Dinga Bakaba e dell'art director, Sebastien Mitton: "Abbiamo preso la difficile decisione di rinviare l'uscita di Deathloop al 14 settembre del 2021. In Arkane abbiamo una visione molto forte per il gioco e non vogliamo scendere a compromessi. Allo stesso tempo dobbiamo anche fare tutto il possibile per assicurare la salute di tutti nel nostro ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 aprile 2021)non uscirà il 21. Il titolo di Arkane Studios (Dishonored, Prey) è l'di questoma fortunatamente avremo il gioco comunque entro la fine dell'anno. Gli sviluppatori hanno annunciato ladi, il 14 settembre, spiegando anche la propria decisione attraverso le parole del game director, Dinga Bakaba e dell'art director, Sebastien Mitton: "Abbiamo preso la difficile decisione di rinviare l'dial 14 settembre del. In Arkane abbiamo una visione molto forte per il gioco e non vogliamo scendere a compromessi. Allo stesso tempo dobbiamo anche fare tutto il possibile per assicurare la salute di tutti nel nostro ...

Advertising

misteruplay2016 : Deathloop non avrà una modalità ‘New Game Plus’ e il game director spiega perché - zazoomblog : Deathloop non avrà una modalità New Game Plus e il game director spiega perché - #Deathloop #modalità #director… - Eurogamer_it : #Deathloop non avrà una modalità new game plus, ma c'è un motivo preciso. - GamingTalker : Deathloop non avrà una modalità New Game Plus - RpgBox77 : @DenisBroke182 Io preferisco Prey a Dishonored ma sono due giochi meravigliosi. Scrittura, gameplay, è tutto adegua… -