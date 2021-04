(Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Ilva. In Parlamento siunasull'opportunità di destinare 5 miliardi di euro all'incremento dei pagamenti elettronici mentre tante nostre aziende stanno chiudendo per sempre. C'è ancora modo per far sì che queste risorse vengano utilizzate per obiettivi davvero prioritari". Così il deputato di Forza Italia Luca, componente della commissione Attività produttive della Camera e membro di Confcommercio Milano.

TV7Benevento : Cashback: Squeri (Fi), 'va sospeso, si apra seria riflessione'... -

Il Tempo

