Apple contrattacca Epic Games in vista del processo e svela i cardini della sua difesaHDblog it

Leggi su helpmetech

(Di giovedì 8 aprile 2021) “Project Liberty“, come rivelato già a febbraio dal CEO Tim Sweeney, è il nome con cui internamente adsi faceva riferimento al piano per aprire una controversia con Google ein merito alle trattenute sulle transazioni effettuate dagli utenti tramite l’app di Fortnite per Android e iOS: insomma, il motivo di scontro che questa estate è esploso nel ban del gioco dall’App Store, e che presto finirà in tribunale, con il primo atto tra la software house e Cupertino fissato per il 3 maggio. Sweeney aveva dichiarato che la pianificazione di questa battaglia legale fosse durata mesi, manelle 500 pagine di documenti che ha appena presentato indelsostiene – tra le altre cose – cheabbia cominciato ad ...