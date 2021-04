Andrew Giuliani intende candidarsi a governatore di New York (Di giovedì 8 aprile 2021) Andrew Giuliani, il figlio di Rudy Giuliani, ha annunciato che intende candidarsi a governatore di New York il prossimo anno. Giuliani, in un’intervista al Washington Examiner, ha affermato che ha intenzione di correre per la carica di governatore . Ha inoltre sostenuto di avere buone possibilità di battere l’attuale governatore Andrew Cuomo. Andrew Giuliani Leggi su periodicodaily (Di giovedì 8 aprile 2021), il figlio di Rudy, ha annunciato chedi Newil prossimo anno., in un’intervista al Washington Examiner, ha affermato che ha intenzione di correre per la carica di. Ha inoltre sostenuto di avere buone possibilità di battere l’attualeCuomo.

