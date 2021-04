Akash Kumar attacca ancora Tommaso Zorzi dopo Punto Z | “Sei raccomandato | non riusciresti a passare…”

Advertising

Novella_2000 : Tommaso Zorzi ironizza sui suoi ex e fa una battuta epica su Akash Kumar (VIDEO) - BambolinaKay86 : @mariellagambar1 Si ma non Akash kumar e leone Lucia Ferragni ?? - BackTheFuckOffH : RT @notizie_meme: TRANQUILLI,IL NIPOTE DI ORNELLA MUTI CHE SI CHIAMA AKASH È LUI: SI CHIAMA AKASH CETORELLI E NON “KUMAR” #MaurizioCostan… - notizie_meme : TRANQUILLI,IL NIPOTE DI ORNELLA MUTI CHE SI CHIAMA AKASH È LUI: SI CHIAMA AKASH CETORELLI E NON “KUMAR”… - pazzeskami_lano : RT @letsbeetoxic: vabbè sto soggetto ha avuto anche troppa importanza sinceramente, ma poi cosa ci sarebbe di male a fare le pulizie? @ aka… -

Ultime Notizie dalla rete : Akash Kumar

Il Fatto Quotidiano

L'edizione in corso de ' L'isola dei famosi ' è iniziata sotto il segno di. Il modello dagli occhi di ghiaccio ha fatto parlare di sé sia quando era un naufrago sia adesso che è fuori dai giochi. L'atteggiamento assunto da, le sue parole al vetriolo, le ...Continua a fare discutere l'eliminazione didall'Isola dei famosi e la sua successiva litigata con Ilary Blasi. A dire la sua questa volta è Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000, che ha commentato nelle sue pagelle il ...Pare che in questa edizione non si siano dei veri e proprio eliminati, in quanto solamente Daniela Martani, Akash Kumar e il visconte Ferdinando Guglielmotti, abbiano deciso di non accettare la ...In particolar modo si è rivolto a tutti coloro che sono andati in TV professandosi come suoi ex, ma ha anche avuto qualcosa da ridire su Akash Kumar. Ecco una parte del suo discorso: “Benvenuti alla ...