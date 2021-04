Acs di Florentino Perez offre fino a 10 mld per Aspi | «Con Abertis un campione delle autostrade»

(Di giovedì 8 aprile 2021)?Preze ha scritto ai vertici di Atlantia per manifestare l’interesse ad acquistare una quota rilevante nel concessionario italiano

... ha detto di essere pronto a creare un grande gruppo europeo tra la sua(l'azienda che è anche ...Perez con Zinedine Zidane Inoltre, l'offerta della cordata - l'unica rimasta dopo il voto ...Nel giorno del consiglio di amministrazione di Atlantia chiamato a una prima analisi della nuova offerta migliorativa della cordata Cdp - BlackStone - Macquarie, il patron diPerez , storico socio in affari con i Benetton con i quali ha concluso il riassetto Abertis e noto ai più per essere il presidente del Real Madrid, fa il suo ingresso formale nella ...Unicredit trascina gli altri istituti, chiude a -3,4% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 apr - Le rassicurazioni della Fed su una ...Quella delle infrastrutture - insieme al Real Madrid - è una delle due grandi passioni dell'imprenditore spagnolo.