Valentina Ferragni spaventa i fan: 'Le analisi non sono andate bene, più grave del previsto…' (Di mercoledì 7 aprile 2021) Problemi di salute per Valentina Ferragni , che con le sue Stories ha fatto preoccupare i follower. 'Le analisi non sono andate bene... ho una patologia in una forma più grave del previsto', ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 aprile 2021) Problemi di salute per, che con le sue Stories ha fatto preoccupare i follower. 'Lenon... ho una patologia in una forma piùdel previsto', ha ...

