Vaccini in azienda, ecco come funziona il protocollo Inail (Di mercoledì 7 aprile 2021) La bozza in discussione con le parti sociali. Un'opportunità in più oltre a quella dei servizi sanitari regionali e subordinata alla disponibilità delle dosi. Si può organizzare su base volontaria con più di 50 dipendenti oppure con associazioni. come fare richiesta Leggi su repubblica (Di mercoledì 7 aprile 2021) La bozza in discussione con le parti sociali. Un'opportunità in più oltre a quella dei servizi sanitari regionali e subordinata alla disponibilità delle dosi. Si può organizzare su base volontaria con più di 50 dipendenti oppure con associazioni.fare richiesta

Advertising

Confindustria : Con la firma del protocollo per le vaccinazioni in azienda, le imprese potranno contribuire concretamente e in sicu… - Corriere : Vaccini in azienda per i dipendenti, firmato l’accordo: ecco le regole - infoiteconomia : Vaccini in azienda, firmato il protocollo vaccinale: si parte da maggio - infoitinterno : Vaccini in azienda Ecco il protocollo Inail - infoitinterno : Vaccini Covid in azienda, Speranza: “Così tuteliamo la salute nei luoghi di lavoro” -