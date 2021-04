Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo | è ancora amore | ma a distanza

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 7 aprile 2021) In attesa del nuovo singolo “Buongiorno Vita” previsto per il 22 aprile,continua la storia d’conDie spunta la foto della videochiamata A causa della pandemia,ha dovuto rinviare il tour negli stadi, ma non si è perso d’animo. In questi mesi, lontano dal suo pubblico, il cantante romano ha deciso di mettersi alla lavorazione del suo nuovo progetto discografico. Nel corso delle settimane ha rilasciato una serie di singoli. Di recente ha annunciato l’uscita di “Buongiorno Vita”, il nuovo singolo che arriverà su tutte le piattaforme digitali e streaming e in rotazione radiofonica dal 22 aprile. Per l’occasione,ha deciso di realizzare qualcosa di inedito. “Io, il mio pianoforte, le mie canzoni e il Colosseo deserto. È ...