Turchia | Gemma M5S | ' da Erdogan gesto vergognoso | solidali con Von der Leyen'

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Quello che è successo ad Ankara non può essere derubricato come un semplice incidente diplomatico. Non concedere la sedia d'onore al presidente della Commissione europea Ursula Von derè la spia di comee l'attuale governo turco consideri le donne. Non a caso questoarriva a pochi giorni dal ritiro delladalla Convenzione di Istanbul, il cui scopo è quello di prevenire e combattere proprio la violenza contro le donne. Il Movimento 5 Stelle esprime solidarietà a Ursula Von der: nella nostra Europa uomini e donne non hanno sedie differenti, ma hanno le stesse opportunità e noi di questo siamo orgogliosi”. Lo afferma Chiara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – "Quello che è successo ad Ankara non può essere derubricato come un semplice incidente diplomatico. Non concedere la sedia d'onore al presidente della Commissione europea Ur ...