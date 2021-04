Spread Btp Bund: apre poco mosso a 101 punti (Di mercoledì 7 aprile 2021) Avvio di giornata senza sensibili variazioni per lo Spread tra Btp e Bund che segna 101 punti base a fronte del livello di 100,7 punti di ieri sera. Secondo la piattaforma Bloomberg il rendimento del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021) Avvio di giornata senza sensibili variazioni per lotra Btp eche segna 101base a fronte del livello di 100,7di ieri sera. Secondo la piattaforma Bloomberg il rendimento del ...

Advertising

fisco24_info : Spread Btp Bund: apre poco mosso a 101 punti: Rendimento decennale italiano allo 0,68% - DividendProfit : Spread Btp-Bund: chiude in rialzo oltre soglia 100 – Economia - CorriereQ : Spread Btp-Bund: chiude in rialzo oltre soglia 100 - TrendOnline : #BTP da incubo, #Spread corre: cosa è successo? Quali scenari? - newsfinanza : Spread Btp-Bund: chiude in rialzo oltre soglia 100 -