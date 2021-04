Scuola, bambini campani in classe dopo un mese. Ma c’è chi dice no: chiusura prorogata in alcuni comuni (Di mercoledì 7 aprile 2021) dopo oltre un mese di didattica a distanza anche in campania gli studenti sono tornati in classe. La campanella, questa mattina, è suonata per gli alunni dalla Scuola dell’infanzia fino alla prima media. Restano in dad, al momento, tutti gli altri. Facce sorridenti e tanta felicità stamattina per i bimbi della Scuola “Giovanni Falcone” del quartiere napoletano di Pianura. Gli alunni sono entrati nel plesso rigorosamente con la mascherina ed a scaglioni: dalle 8, ed ogni 5 minuti, sono entrate le classi della Scuola elementare e dalle 8.40 in poi i bimbi dell’asilo. “Finalmente la campanella è tornata a suonare – spiega Pina, mamma di due gemelle che frequentano la terza elementare della Falcone – speriamo, soprattutto, che duri. I bambini avevano ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 aprile 2021)oltre undi didattica a distanza anche ina gli studenti sono tornati in. La campanella, questa mattina, è suonata per gli alunni dalladell’infanzia fino alla prima media. Restano in dad, al momento, tutti gli altri. Facce sorridenti e tanta felicità stamattina per i bimbi della“Giovanni Falcone” del quartiere napoletano di Pianura. Gli alunni sono entrati nel plesso rigorosamente con la mascherina ed a scaglioni: dalle 8, ed ogni 5 minuti, sono entrate le classi dellaelementare e dalle 8.40 in poi i bimbi dell’asilo. “Finalmente la campanella è tornata a suonare – spiega Pina, mamma di due gemelle che frequentano la terza elementare della Falcone – speriamo, soprattutto, che duri. Iavevano ...

