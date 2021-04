Roma: Rosato, ‘assurdo Pd non sostenga Calenda’ (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “Sul candidato a Roma c’è da discutere, per noi Carlo Calenda è la scelta migliore che si possa fare. Di gran lunga la persona giusta per guidare e rilanciare la Capitale, sicuramente il migliore tra quelli in campo. Troviamo assurdo che il Pd non lo sostenga”. Lo dice Ettore Rosato di Iv a Largo Chigi, il talk di The Watcher Post. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021), 7 apr. (Adnkronos) – “Sul candidato ac’è da discutere, per noi Carlo Calenda è la scelta migliore che si possa fare. Di gran lunga la persona giusta per guidare e rilanciare la Capitale, sicuramente il migliore tra quelli in campo. Troviamo assurdo che il Pd non lo”. Lo dice Ettoredi Iv a Largo Chigi, il talk di The Watcher Post. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

Ettore_Rosato : #Draghi in #Libia per la prima missione all’estero da Premier. Bene riprenda il dialogo tra i due Paesi,importante… - riccardoric90 : @CarloCalenda Unica alternativa per governare Roma . Fallimento @virginiaraggi acclamata dai Romani . @ItaliaViva… - Ettore_Rosato : #Draghi in #Libia per la prima missione all’estero da Premier. Bene riprenda il dialogo tra i due Paesi,importante… - francoisengo : @danoris2110 @fenice_risorta @Ettore_Rosato essendo di roma e frequentando quello che rimane dei ritrovi politici l… - francoisengo : @danoris2110 @fenice_risorta @Ettore_Rosato infatti di renzi come di salvini e meloni non mi interessa nulla; spero… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Rosato SISMA L'AQUILA, ROSATO: 'UNA CICATRICE CHE ANCORA OGGI FA MALE' ROMA - 'Ieri, in Piazza Duomo a L'Aquila, è partito un fascio di luce azzurra verso il cielo, ...la storia di questa città e la vita degli aquilani' Lo scrive in un post su Facebook Ettore Rosato , vice ...

SISMA L'AQUILA, ROSATO: 'UNA CICATRICHE CHE ANCORA OGGI FA MALE' ROMA - 'Ieri, in Piazza Duomo a L'Aquila, è partito un fascio di luce azzurra verso il cielo, ...la storia di questa città e la vita degli aquilani' Lo scrive in un post su Facebook Ettore Rosato , vice ...

Roma: Rosato, 'assurdo Pd non sostenga Calenda' Metro Roma: Rosato, 'assurdo Pd non sostenga Calenda' Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Sul candidato a Roma c'è da discutere ... Troviamo assurdo che il Pd non lo sostenga”. Lo dice Ettore Rosato di Iv a Largo Chigi, il talk di The Watcher Post.

Pd: Rosato, 'da Letta cambio di passo ma su M5s non siamo d'accordo' Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "In politica prevale senso di responsabilità ... e anche loro segnalarono la necessità di un cambio di passo al Governo". Così Ettore Rosato di iv a Largo Chigi, il talk di ...

- 'Ieri, in Piazza Duomo a L'Aquila, è partito un fascio di luce azzurra verso il cielo, ...la storia di questa città e la vita degli aquilani' Lo scrive in un post su Facebook Ettore, vice ...- 'Ieri, in Piazza Duomo a L'Aquila, è partito un fascio di luce azzurra verso il cielo, ...la storia di questa città e la vita degli aquilani' Lo scrive in un post su Facebook Ettore, vice ...Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Sul candidato a Roma c'è da discutere ... Troviamo assurdo che il Pd non lo sostenga”. Lo dice Ettore Rosato di Iv a Largo Chigi, il talk di The Watcher Post.Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "In politica prevale senso di responsabilità ... e anche loro segnalarono la necessità di un cambio di passo al Governo". Così Ettore Rosato di iv a Largo Chigi, il talk di ...