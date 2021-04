Psg | Draxler | “Probabilmente Mbappé è il migliore al mondo”

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Al termine della partita di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, cinta dai parigini con il risultato di 3 a 2, il trequartista dei parigini Juliansi è presentato di fronte ai microfoni per commentare il risultato finale e per commentare la prestazione del compagno di squadra e autore di una doppietta, Julian. Questo uno stralcio delle sue parole:"Alla fine il Bayern Monaco non è stato troppo bravo sotto porta. Sono davvero molto felice per la vittoria che abbiamo conquistato questa sera. Noi abbiamo molti giocatori di qualità ma sì,Kylianè ilal. Abbiamo visto quanto è pericoloso con le sue caratteristiche, la sua velocità e la precisione davanti la porta. Lui c'è sempre stato, al 100% Siamo ancora a metà ...

... Muller , Coman e Choupo - Moting , mentre il Paris schiera la fantasia di, Neymar , Di ...va a millimetri dal pari in quello che si potrebbe definire un rigore in movimento e grazia il. ...Flick(4 - 2 - 3 - 1): Keylor Navas; Dagba, Marquinhos (31' Herrera), Kimpembe, Diallo (46' Bakker); Gueye, Danilo; Di Maria (71' Kean),, Neymar (91' Rafinha); Mbappé. All. Pochettino ...84 Va al Paris Saint-Germain il primo round con il Bayern Monaco, remake della finale di Champions League 2020: il PSG passa 3-2 all’Allianz Arena nell’andata dei quarti di finale e torna a casa con u ...Lo ha detto il centrocampista del PSG, Julian Draxler, dopo la vittoria per 2-3 ai danni del Bayern Monaco. “Abbiamo tanta qualità in attacco ed è per questo che siamo riusciti a vincere segnando tre ...