Polestar - Nel 2030 unauto a impatto nullo sul clima

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Lasi è posta un obiettivo estremamente ambizioso per il: lanciare sul mercato un'auto con untotalmentesul. La Casa svedese, nata da una costola della Volvo, ha varato il Progetto Zero con il quale punta a ridurre del tutto le emissioni modificando completamente i tradizionali processi di progettazione e produzione dei veicoli. Niente compensazioni. Innanzitutto, laintende perseguire un nuovo approccio che elimina le iniziative di compensazione delle emissioni di anidride carbonica tramite, per esempio, l'acquisto di certificati verdi o la piantumazione di alberi. L'azienda, infatti, è convinta, sulla base di quanto affermato da diversi esperti, che il modello attualmente utilizzato per compensare le emissioni con attività a favore ...