Paura in A14 | in fiamme un furgone carico di medicinali | il rogo spento dai vigili del fuoco

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Paura A14

corriereadriatico.it

LORETO -oggi pomeriggio sull' autostradaper un furgone in fiamme. Il rogo è stato spento, non senza difficoltà, dai vigili del fuoco del distaccamento di Osimo. L'allarme è scattato attorno alle 14,......con la rabbia collettiva che l'altro giorno è sfociata nel tentativo di blocco dell'autostrada... Allora launiva, adesso divide. Due feste pasquali così vicine e in fondo così lontane. La ...LORETO - Paura oggi pomeriggio sull'autostrada A14 per un furgone in fiamme. Il rogo è stato spento, non senza difficoltà, dai vigili del fuoco del distaccamento di Osimo. L'allarme è scattato attorno ...La Corea del Nord non partecipa alle Olimpiadi di Tokyo per paura del Covid ... Il rapporto tra positivi e tamponi è a 14%. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 32, ieri erano ...