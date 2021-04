Mirabelli e la frecciata a Maldini | “Donnarumma andava rinnovato due anni fa È l’Abc del calcio”

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Massimilianonon è mai tenero col Milan, squadra di cui è stato ds durante la gestione cinese di Yonghong Li. Attraverso le colonne di Libero, ha detto la sua a riguardo della situazione legata al rinnovo del contratto di Gigio: “La situazione è complicata e strana. Anzi, direi inspiegabile. Rinnovando nel 2017, io ho dato un vantaggio di quattroal club. Non capisco come il Milan sia arrivato a questa situazione. I tempi sono sbagliati, è assurdo trattare adesso. Il contrattodue stagioni fa, èdel, hanno commesso un errore grave. Quando sono arrivato al Milan ho trovato 10 giocatori in scadenza compreso. E come prima cosa mi sono occupato della questione, risolvendola”. Foto: ...

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Questo il suo pensiero rilasciato in collegamento su 'TeleLombardia': "Non immaginavo si ...