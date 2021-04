L' Inter batte il Sassuolo e la Juventus vince sul Napoli

Leggi su agi

(Di mercoledì 7 aprile 2021) AGI - L'non sbaglia nel recupero con il, centra la decima vittoria consecutiva e allunga in vetta alla classifica a +11 sul Milan, tallonato ora a -1 dalla Juventus (successo per 2-1 con il). A San Siro finisce 2-1 con le reti, una per tempo, dei soliti Lukaku e Lautaro, vanno invece il bel gol nel finale di Traore. Tanta sofferenza per la squadra di Conte, ma 3 punti d'importanza capitale che di fatto consegnano una gran bella fetta di scudetto alla Milano nerazzurra. Passano appena dieci minuti dal fischio d'inizio e i padroni di casa sbloccano subito con il sigillo del gigante belga, che prende molto bene il tempo sul cross di Young e di testa indirizza in rete l'1-0. Trovato il vantaggio la squadra di Conte sembra mettersi in attesa degli emiliani, che dominano in termini di possesso palla ma senza trovare ...