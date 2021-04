L' enoteca online Vino com acquisisce il 100% della startup Vino it

Advertising

bizcommunityit : L'enoteca online - VanessaSantoni : RT @montalcinonews: I rossi sono i #vini più acquistati online, #Brunello di #Montalcino e #Amarone i più regalati”. A dirlo Francesco Gion… - Ventiseitre_ : @tannico_it è la più grande enoteca online specializzata nella vendita di vini italiani ed esteri, distillati, birr… - bega1969 : RT @bennaker: Da -

Ultime Notizie dalla rete : enoteca online

FirenzeToday

Continua il rafforzamento del brand Vino.com con l'acquisizione del competitor Vino.it. Dopo aver cambiato il nome da VINO75.com, startup nata nel 2012 e cresciuta in Nana Bianca, l'punta sulla notorietà del proprio marchio e sull'internazionalizzazione. Un progetto che la vede operare direttamente dal 2020 in Belgio, Germania e Olanda e che, presto, le permetterà ...Il prodotto punta un posizionamento 'Premium' (10 euro circa in) ma viceversa a un consumo '... dall'horeca, al retail all'Come Vino.com guidata da Andrea Nardi Dei, che ha appena acquisito la startup Vino.it. “L’enoteca online italiana punta sulla awareness del proprio brand - spiega una nota ufficiale - e su un ...Dopo aver cambiato il nome da VINO75.com in unpiù universale Vino.com, l’enoteca online italiana punta sulla awareness del proprio brand e su un ulteriore supporto all’internazionalizzazione. Un ...