Là dove il mare è mare (Di mercoledì 7 aprile 2021) Di Vincenzo Calafiore 8 Aprile 2021 Udine “ … l’umanità salina dello Stretto ricca come una terra primordiale e allo stesso tempo immensa come un mare grande come un oceano … “ Era bello quel mare che a Motta Sant’Aniceto dalla fortezza bizantina, guardavo … quando nelle belle giornate all’alba ero già lì a guardare in sacro silenzio lo Stretto! Ancor di più lo era guardarlo e respirarlo da un ferry boat, era troppo largo “ Stricto Sensu” dicevano i marinai a bordo che respiravano acqua salata e nafta. E sentivi qualcuno dire a un altro guardando la Costa calabrese avvicinarsi: “ … quella è l’ Italia “, ci restavo male, perché la Sicilia, Messina, non era Africa! Ci restavo male perché appartenevo e ancora adesso, a quel tipo di terrone che andando e venendo da Messina, esportavo ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 7 aprile 2021) Di Vincenzo Calafiore 8 Aprile 2021 Udine “ … l’umanità salina dello Stretto ricca come una terra primordiale e allo stesso tempo immensa come ungrande come un oceano … “ Era bello quelche a Motta Sant’Aniceto dalla fortezza bizantina, guardavo … quando nelle belle giornate all’alba ero già lì a guardare in sacro silenzio lo Stretto! Ancor di più lo era guardarlo e respirarlo da un ferry boat, era troppo largo “ Stricto Sensu” dicevano i marinai a bordo che respiravano acqua salata e nafta. E sentivi qualcuno dire a un altro guardando la Costa calabrese avvicinarsi: “ … quella è l’ Italia “, ci restavo male, perché la Sicilia, Messina, non era Africa! Ci restavo male perché appartenevo e ancora adesso, a quel tipo di terrone che andando e venendo da Messina, esportavo ...

Advertising

robydigi : @VenezianoWalter @Nino9010364168 @manolo_loop @CarloRubio7 @tesiearsi @AngelaGianoli @sole24ore Dunque la guerra de… - AnnaNapoli2020 : RT @Net_BayYanlis: Via senza più padrone chi si accontenta muore! Sì, come un cavallo pazzo in giro me ne andrò insieme a gente che la pens… - Mariann14387366 : RT @carmelodipaola: Non è il mio caso, ma avendo una prima casa dove si abita, una seconda casa in montagna, una terza casa al mare e una q… - carmelodipaola : Non è il mio caso, ma avendo una prima casa dove si abita, una seconda casa in montagna, una terza casa al mare e u… - asraf1966 : Dove c'è il mare C'è scritto il sapore dei tuoi occhi #VentagliDiParole -