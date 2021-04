Juventus-Napoli, Pirlo: “Persi troppi punti, commesso un errore. Dybala? Spero in una cosa” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Critiche? Sono abituato, per un allenatore è così. Lo sapevo ancor prima di iniziare e non mi trova impreparato. Queste le parole di Andrea Pirlo, intervenuto al termine della sfida di Serie A contro il Napoli. Il tecnico della Juventus è stato chiamato a rispondere ad alcune domande ai microfoni di Sky Sport, ai quali si è reso protagonista di diversi chiarimenti sulla sfida e sul percorso stagionale intrapreso dai bianconeri. Ecco le sue parole: “Abbiamo lasciato troppi punti per strada per questo atteggiamento, magari non siamo stati incisivi in partite che potevano essere abbordabili e invece non abbiamo affrontato con lo spirito di stasera. Quando vuoi vincere, ti sacrifichi, ti aiuti, alla fine porti a casa il risultato e non sempre l’abbiamo fatto. Arrivavamo alle partite scarichi, pensando ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 aprile 2021) Critiche? Sono abituato, per un allenatore è così. Lo sapevo ancor prima di iniziare e non mi trova impreparato. Queste le parole di Andrea, intervenuto al termine della sfida di Serie A contro il. Il tecnico dellaè stato chiamato a rispondere ad alcune domande ai microfoni di Sky Sport, ai quali si è reso protagonista di diversi chiarimenti sulla sfida e sul percorso stagionale intrapreso dai bianconeri. Ecco le sue parole: “Abbiamo lasciatoper strada per questo atteggiamento, magari non siamo stati incisivi in partite che potevano essere abbordabili e invece non abbiamo affrontato con lo spirito di stasera. Quando vuoi vincere, ti sacrifichi, ti aiuti, alla fine porti a casa il risultato e non sempre l’abbiamo fatto. Arrivavamo alle partite scarichi, pensando ...

