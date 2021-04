Inter-Sassuolo 2-1 | Lukaku-Lautaro e scudetto in cassaforte

(Di mercoledì 7 aprile 2021) L’batte ilper 2-1 nel recupero della 28esima giornata e vola verso lo. I nerazzurri si impongono con le reti die allungano in vetta alla classifica. La formazione di Conte comanda con 71 punti e ha ora 11 lunghezze di vantaggio sul Milan. Il tricolore è già cucito sulle maglie dell’, che inizia il match in discesa grazie al solito. Il centravanti belga al 10? è puntuale alla deviazione di testa: 1-0. Il raddoppio arriva al 67?. Azione di contropiede dopo un contatto dubbio nell’area nerazzurra,innescaMartinez che controlla e fa centro: 2-0. Ilbatte un colpo nel finale con Traorè, che sfrutta una palla vagante e infila all’angolino: 2-1. Funweek.

Un'non spumeggiante, ma come sempre cinica fa il proprio dovere contro un buonrimaneggiato per le numerose assenze: a San Siro, nel recupero della 28esima giornata, decidono Lukaku - ...batte2 - 0. Reti di Lukaku nel primo tempo e di Lautaro Martinez nella ripresa. Non basta agli emiliani la rete di Traorè allo scadere. Nerazzurri a +11 sul Milan. segue aggiornamentoDal canto suo continua senza intoppi la marcia trionfale dell'Inter, che superando a sua volta per 2-1 il Sassuolo nel recupero della 28a giornata ha centrato il decimo successo consecutivo. In rete ...L’Inter vede lo scudetto, la Juventus si rialza e salva Pirlo: questi i verdetti dei recuperi di Serie A disputati nel tardo pomeriggio di mercoledì. I nerazzurri superano per 2-1 il Sassuolo al ...