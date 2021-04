In Campania tornano in classe oltre 450mila studenti (Di mercoledì 7 aprile 2021) NAPOLI – Stamattina è suonata la campanella per oltre 450mila studenti della Campania che tornano tra i banchi dopo oltre un mese di stop alle lezioni in presenza. Circa 200mila sono di Napoli e provincia.Hanno fatto rientro a scuola gli alunni delle classi fino alla prima media, ma non dappertutto. Alcuni sindaci della regione, una ventina in Campania, hanno infatti deciso di prorogare la Dad nelle scuole di ogni ordine e grado. Ordinanze di chiusura sono state firmate anche da primi cittadini di comuni popolosi come Ischia, Cava de Tirreni e Trentola Ducenta, mentre si torna in classe in tutti i capoluoghi, Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento. Leggi su dire (Di mercoledì 7 aprile 2021) NAPOLI – Stamattina è suonata la campanella per oltre 450mila studenti della Campania che tornano tra i banchi dopo oltre un mese di stop alle lezioni in presenza. Circa 200mila sono di Napoli e provincia.Hanno fatto rientro a scuola gli alunni delle classi fino alla prima media, ma non dappertutto. Alcuni sindaci della regione, una ventina in Campania, hanno infatti deciso di prorogare la Dad nelle scuole di ogni ordine e grado. Ordinanze di chiusura sono state firmate anche da primi cittadini di comuni popolosi come Ischia, Cava de Tirreni e Trentola Ducenta, mentre si torna in classe in tutti i capoluoghi, Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento.

