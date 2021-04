Elektra | edizione del 2005 | in onda su Rai 5

(Di mercoledì 7 aprile 2021), opera di Richard Strauss, terrà compagnia gli spettatori di Rai 5 nella mattinata del 7 Aprile. La rete nazionale ripropone inl’allestimento di Luca Ronconi andato in scena presso il Teatro degli Arcimboldi nel, per la stagione del Teatro alla Scala. A dirigere lo spettacolo musicalmente è Semyon Bychkov, che riesce a mettere in evidenza tutta l’atmosfera allucinata e barbarica della tragedia su libretto di Hugo von Hofmannsthal. A salire sul palco Deborah Polaski nel ruolo di. Al suo fianco Anne Schwanewilms nel ruolo di Crisotemide, Alfred Walzer come Oreste, e una gelida e dispotica Felicity Palmer nel ruolo di Clitennestra. Cura le scene Gae Aulenti mentre i costumi sono firmati da Giovanna Buzzi. Regia televisiva a cura di Fausto Dall’Olio. L'articolo proviene da ...

