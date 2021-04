Denise Pipitone ultime notizie, parla Frazzitta: Olesya Rostova non è la nostra Denise (Di mercoledì 7 aprile 2021) Non dovremmo attendere la puntata di Lasciali parlare, il programma russo in onda questa sera sul primo canale, per avere la certezza. Dopo le indiscrezioni arrivate dalla Russia, a Fanpage.it, l’avvocato Giacomo Frazzitta conferma che Olesya Rostova non è Denise Pipitone. Già questa mattina vi avevamo detto che Olesya, aveva incontrato nella registrazione di ieri, quella che dovrebbe essere la sua vera sorella biologica. La storia di Olesya, al contrario di quanto di è detto anche in questi giorni in Italia, è vera. E’ stata davvero rapita e grazie al suo appello, avrebbe ritrovato la sua vera famiglia. Le modalità di tutta questa storia però, e la messa in onda della vicenda, non hanno convinto la famiglia di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 7 aprile 2021) Non dovremmo attendere la puntata di Lascialire, il programma russo in onda questa sera sul primo canale, per avere la certezza. Dopo le indiscrezioni arrivate dalla Russia, a Fanpage.it, l’avvocato Giacomoconferma chenon è. Già questa mattina vi avevamo detto che, aveva incontrato nella registrazione di ieri, quella che dovrebbe essere la sua vera sorella biologica. La storia di, al contrario di quanto di è detto anche in questi giorni in Italia, è vera. E’ stata davvero rapita e grazie al suo appello, avrebbe ritrovato la sua vera famiglia. Le modalità di tutta questa storia però, e la messa in onda della vicenda, non hanno convinto la famiglia di ...

